أوحيدة: السلطة التنفيذية تعرقل المسار الانتخابي

أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن التهديد الأمريكي الذي صدر مؤخراً بـ«معاقبة المعرقلين» للمسار الانتخابي، غير مجدٍ، مشيرا إلى أنه لا بد أولاً من تحديد أسباب العرقلة حتى لا نبدو وكأننا نبحث عن معرقلين وهميين.

أوحيدة، وفي تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، قال: “إن العرقلة مصدرها السلطة التنفيذية التي جرى اختيارها في ختام ملتقى الحوار السياسي، والتي كان من المفترض أن تلتزم بالاختصاصات التي وردت في بنود هذا الملتقى، وهي تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خريطة الطريق، الهادفة للوصول للانتخابات في موعدها المقرر”.

وأضاف: “لماذا لم تصدر السلطة التنفيذية قرارات واضحة بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد وحل التشكيلات العسكرية؟ علماً بأن كل هذه الأوضاع والكيانات تعرقل الانتخابات”.

وتابع: “السلطة التنفيذية تركت الأولويات وانطلقت نحو مباشرة خطط التنمية، ودراسة العقود والاتفاقيات، وباتت تتصرف وكأنها باقية لسنوات وليس لشهور، وهذا يدل على عدم جديتها، أو عدم رغبتها في تغيير الوضع الراهن”.

واستطرد: “أطالب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط عليها لتتحرك وتصدر تلك القرارات، كما أن قيادة البعثة الأممية لدى ليبيا، تتحمل مسؤولية ذلك”.

واستكمل: “مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اتفقا خلال اجتماعات الغردقة المصرية على الاستفتاء على مسودة الدستور، وإمكانية وضع قاعدة بديلة إذا ما تم رفضها شعبياً، لكننا فوجئنا بأن المبعوث الأممي يان كوبيش لجأ إلى اللجنة القانونية لملتقى الحوار لتطرح لنا مقترح قاعدة دستورية، ستؤدي بنا إلى مرحلة انتقالية جديدة، وهذا من الصعب القبول به”.