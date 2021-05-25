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العلاقي: المنجز الوحيد لسبتمبر أنها تقتات على أخطاء فبراير

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

رأى نقيب المحامين الأسبق محمد العلاقي، أن كل النجاح الذي حققته سبتمبر أن فبراير لم تنجح في الخروج من أزماتها بمعنى أن سبتمبر تقتات على أخطاء فبراير.

العلاقي، وفي منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: ويسأل في الحوادث ذو صواب: كل النجاح الذي حققته سبتمبر أن فبراير لم تنجح في الخروج من أزماتها بمعنى أن سبتمبر تقتات على أخطاء فبراير”.

وأضاف: “هذا هو المنجز الوحيد الذي تحقق لها بسبب الرعونة السياسية لقادة فبراير. اللهم إني بلغت اللهم فاشهد”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • والمنجز الوحيد لنكبة فبراير انها اسقطت الاقنعة عن الخوان حريم السلطان الذين يقتاتون من عرق داعرات تركيا ونرى مشاخخ الخوان يباركون بيوت الدعارة فى تركيا ويحجون اليها فمن عائدها ينفق على عملهم الشيطانى اتفوووووه عليك علق وخول وميبون !!!

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