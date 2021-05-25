العلاقي: المنجز الوحيد لسبتمبر أنها تقتات على أخطاء فبراير

رأى نقيب المحامين الأسبق محمد العلاقي، أن كل النجاح الذي حققته سبتمبر أن فبراير لم تنجح في الخروج من أزماتها بمعنى أن سبتمبر تقتات على أخطاء فبراير.

العلاقي، وفي منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: ويسأل في الحوادث ذو صواب: كل النجاح الذي حققته سبتمبر أن فبراير لم تنجح في الخروج من أزماتها بمعنى أن سبتمبر تقتات على أخطاء فبراير”.

وأضاف: “هذا هو المنجز الوحيد الذي تحقق لها بسبب الرعونة السياسية لقادة فبراير. اللهم إني بلغت اللهم فاشهد”.