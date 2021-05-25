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سفير تونس: إعفاء الليبيين من الحجر الصحي لدوافع إنسانية

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف سفير تونس لدى ليبيا، لسعد العجيلي، أن الدوافع إنسانيةٌ وراء صدور قرار إعفاء الليبيين الوافدين إلى تونس من الخضوع لإجراءات الحجر الصحي.

وقال “العجيلي”، وفق “شمس إف إم”، أمس الاثنين: غالية المواطنين الليبيين الذين يزورون تونس يكون الغرض من زيارتهم هو العلاج أو الارتباط بمواعيد معينة.

وأضاف: هناك حزمة من التدابير الاحتياطية والوقائية سيتم اتخاذها بخصوص الوافدين من ليبيا، تشمل إخضاعهم لتحاليل تثبت عدم إصابتهم بفيروس “كورونا”، كما سيكونون مطالبين بالالتزام بالحجر الاختياري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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