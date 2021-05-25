ألمانيا: ندعم ليبيا لإخراج المرتزقة وإجراء الانتخابات

التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، وبحثت معه دعم الانتخابات، وانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.

ويأتي لقاء “نجلاء المنقوش” مع السفير الألماني، ضمن التحركات الألمانية المتعددة في ليبيا؛ لدعم خروج القوات الأجنبية والمرتزقة نهائيًا من البلاد، والوصول إلى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وأعرب “أوفتشا”، في هذا الصدد، عن تطلع بلاده إلى أفضل السبل لدعم الانتخابات الوطنية، وانسحاب القوات الأجنبية.

كما أوضح، خلال تغريدة له على حسابه في تويتر، أنه ناقش مع الوزيرة؛ كيفية تحسين إدارة الهجرة فيما يتعلق بالمصالح والحقوق المشروعة لجميع المعنيين.

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