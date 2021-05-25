السفير التونسي: 200 مليون دينار إجمالي الديون الليبية لصالح المستشفيات التونسية

أكد سفير تونس لدى ليبيا أسعد العجيلي، أن الديون الليبية لصالح المستشفيات التونسية تقدر بـ 200 مليون دينار، موضحا أن دفعة أولى من الديون تم تسديدها سابقا.

وأضاف العجيلي، في تصريح لإذاعة “شمس اف ام” التونسية، أنه تم الاتفاق خلال الزيارة التي أداها رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، يومي 22 و23 مايو الجاري إلى ليبيا على سداد بقية الديون.

وذكر أنه يجري الآن التدقيق في الفواتير التي يرى الجانب الليبي أن فيها تضخيم للمصاريف، مشددا على وجود اتفاق مبدئي لتسديد هذه الديون.