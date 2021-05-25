ليبيا الان

السفير التونسي: 200 مليون دينار إجمالي الديون الليبية لصالح المستشفيات التونسية

تم النشر منذُ 40 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد سفير تونس لدى ليبيا أسعد العجيلي، أن الديون الليبية لصالح المستشفيات التونسية تقدر بـ 200 مليون دينار، موضحا أن دفعة أولى من الديون تم تسديدها سابقا.

وأضاف العجيلي، في تصريح لإذاعة “شمس اف ام” التونسية، أنه تم الاتفاق خلال الزيارة التي أداها رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، يومي 22 و23 مايو الجاري إلى ليبيا على سداد بقية الديون.

وذكر أنه يجري الآن التدقيق في الفواتير التي يرى الجانب الليبي أن فيها تضخيم للمصاريف، مشددا على وجود اتفاق مبدئي لتسديد هذه الديون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك