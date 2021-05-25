دراغي وماكرون يبحثان تدفقات الهجرة وآفاق الاستقرار في ليبيا

بحث رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سبل إدارة تدفقات الهجرة، وآفاق الاستقرار في ليبيا ووسط إفريقيا.

جاء ذلك في غداء عمل في بروكسل اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق الجلسة الثانية والأخيرة للقمة الأوروبية الاستثنائية، حسب بيان لرئاسة الوزراء الإيطالية، نقلته وكالة الأنباء «آكي».

وتوافق الطرفان على الحاجة إلى تنسيق وثيق ومستمر بين روما وباريس؛ للقيام بدور أكثر فاعلية للاتحاد الأوروبي في أفريقيا.

وتختم القمة الاوروبية أعمالها في وقت لاحق اليوم، في جلسة مخصصة لوباء فيروس كورونا المستجد وأيضا قضية تغير المناخ.

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