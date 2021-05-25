“نورلاند”: واشنطن ستدعم ليبيا لطرد المقاتلين الأجانب

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في تصريحات لـ”إكسترا نيوز” أنه لا بد من اختفاء دور المقاتلين الأجانب في ليبيا، وأن بلاده ستُقدّم الدعم للرغبة الليبية في طرد المقاتلين الأجانب، وإخراجهم من البلاد.

وتابع “نورلاند” أن دعم الاقتصاد الليبي مرهونٌ بحكومةٍ قويةٍ، تستطيع إدارة مواردها، مُعقّبًا بأنه يجب توفير الدعم الدبلوماسي والسياسي لكل الجهود التي يبذلها الليبيون.

وأوضح السفير الأمريكي أنه وجد طرابلس مدينةً حيّةً وهادئةً، بعد أن عادت الأمور إلى شكلها الطبيعي، لافتًا إلى أن مصر افتتحت سفارتها في طرابلس، وهناك العديد من الفرص للعمل مع شركائها داخل ليبيا، وأن بلاده تسعى لفتح سفارتها في طرابلس خلال الفترة المقبلة.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، إلى أن الأموال الليبية المُجمّدة في انتظار الإفراج عنها، وسنقدّم الدعم السياسي، مؤكدًا أن الليبيين يُريدون عدم انقطاع الكهرباء، والسيطرة على جائحة “كورونا”، وهناك توقّعاتٌ بأن تقوم الحكومة بتوفير الخدمات؛ وذلك لأن ليبيا دولةٌ غنيةٌ بالموارد الطبيعية، ولديها 45 مليار دولار مُجمّدة، في انتظار الإفراج عنها.

وختم “نورلاند” تصريحاته بأنه ناقش مع عقيلة صالح، الأسس الدستورية والقانونية للانتخابات المقرّرة في 24 ديسمبر.

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