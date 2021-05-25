المعهد العالي للمهن الشاملة يعقد اجتماعه الدوري الأول لوضع الخطة الدراسية لفصل الربيع

عقد بمعهد المهن الشاملة توكرة الاجتماع الدوري الأول لوضع الخطة الدراسية للفصل الدراسي الجديد ربيع (2020 – 2021) و طرح العديد من الأمور الموضوعة على جدول الأعمال التي تخص العملية التعليمية بالمعهد.
وقال مدير مكتب الإعلام بالمعهد يوسف البرغثي أنه جرى خلال الإجتماع مناقشة ألية التسجيل والقبول للطلبة الجدد، و الذين سيخضعون لإمتحان قبول ومفاضلة اتباعا للنظام الجديد المعمول به للدراسة بالمعهد،
وأضاف: “أن المعهد يعمل على تخريج كوادر ذات كفاءة علمية وعملية عالية يكون لهم دور بارز في المساهمة في إعداد الدراسات والخطط الإستراتيجية وتقديم الاستشارات الهندسية في المستقبل”.
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