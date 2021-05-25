مجلس الدولة يطالب مفوضية الانتخابات بمباشرة الاستفتاء على الدستور

طالب مجلس لدولة خلال ، جلستَه العادية “الرابعة والستين”، المفوضية العليا للانتخابات بمباشرة عملية الاستفتاء على الدستور وفقا للقانون.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن أعضاء مجلس الدولة أقروا خلال جلستهم بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس قانون الاستفتاء على الدستور رقم (1) لسنة 2019، المحال من مجلس النواب الذي تَم فيه تعديل القانون رقم (6) لسنة 2018، بناءً على ملاحظات مجلس الدولة وطالب المجلس المفوضية العليا للانتخابات بمباشرة عملية الاستفتاء على الدستور وفقا للقانون.

وبحث أعضاء المجلس في جلسة أمس الاثنين برئاسة رئيس المجلس خالد المشري آخر المستجدات السياسية، وتوحيد رؤية المجلس فيما يتعلق بالمسار الدستوري والبدائل الممكنة.