الوافي: تم الإعلان عن مليار يورو كوديعة ليبية في البنك المركزي التونسي

أكد الإعلامي بالتلفزيون الحكومي التونسي سمير الوافي، أنه تم الإعلان عن مليار يورو كوديعة ليبية في البنك المركزي التونسي .

الوافي، وفي منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قال: “الكلام سهل، وقد يُناقش، لكن الفعل يفرض نفسه، والأرقام لا تكذب، وقد انتظرنا ذلك للكتابة عن زيارة رئيس الحكومة إلى ليبيا”، مردفًا “واليوم تم الإعلان عن مليار يورو كوديعة ليبية في البنك المركزي التونسي، وهي وديعة ضخمة لم يمنحها لنا سابقا أي جارٍ آخر، في كل الأزمات التي مررنا بها هذه السنوات”.

وتابع: “ويبدو أن زيارة رئيس الحكومة سبقها إعداد جيد ومحكم ومدروس، وتخللتها حفاوة كبيرة وود ملحوظ، لخصته الصور وبلّغته التصريحات الليبية، ولم يكن ذلك مجرد بروتوكول وتشريفات، بل تجاوز الشكل إلى المضمون، وأثمرت الزيارة اتفاقيات هامة أولها هذه الوديعة الضخمة”.

وواصل: “هذا أول نجاح دبلوماسي خارجي تحققه البلاد عن طريق النشاط الدبلوماسي الحكومي، ويبدو أن هناك زيارات حكومية أخرى هامة وستكون قطر هي الوجهة القادمة، حيث انطلق الإعداد لهذه الزيارة منذ مدة، وهي تعِدُ بنتائج هامة وكبيرة لإنعاش الإقتصاد وإنقاذ المالية العمومية التي تحتضر”.

وختم موجهًا الشكر إلى ليبيا، قائلًا: “شكرًا للشقيقة ليبيا على الإعتراف بجميل تونس، وعلى الكرم في مساعدتها رغم الوضع المرتبك هناك، وهنيئا للأشقاء بهذا التسارع الملحوظ لنسق البناء والإصلاح والإنقاذ، أما الإخوة الليبيون الذين يحاولون بدناءة إهانة تونس والإساءة لشعبها، و هم قلة، فيجب أن يتذكروا أن وضع ليبيا كان أتعس وأخطر من وضعنا الحالي، عندما فتحنا بيوتنا وحدودنا وقلوبنا وبلادنا لهم زمن الثورة المسلحة التي هجّرت الملايين منهم، وجاد الفقير فينا بما عنده لإجارتهم، وذلك واجبنا تجاه أشقائنا، لكننا نذكر به دون تبجح حتى يحترم البعض أخلاقيات الجوار وتاريخ العلاقات”.