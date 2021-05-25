طقس ليبيا: تعرف على تفاصيل درجات الحرارة في جميع المناطق

نشرت هيئة الارصاد الجوية تقرير عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 25 / 05 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن اعتدال ملحوظ في درجات الحرارة ستشهدها اغلب مناطق الشمال الغربي خاصة الساحلية منها حيت الحرارة القصوى على اغلب هذه المناطق مابين (22 – 29) مْ ،مع اجواء غائمة جزئيا هذا اليوم واحتمال ظهور ضباب خفيف اخرهذه الليلة على بعض المناطق.

بينما تميل الحرارة للارتفاع على مناطق الشمال الشرقى حيث تتراوح القصوى مابين (32 – 38) مْ وتصل (41) مْ على راس لانوف.

وتبقى مرتفعة على اغلب مناطق الجنوب خاصة الجنوب الغربى وتتراوح مابين (36– 43) مْ.

وتسجل الحرارة زيادة طفيفة يوم الخميس على مناطق الشمال الغربى.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي