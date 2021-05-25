وزيرا خارجية إيطاليا والجزائر يبحثان ترسيم المناطق البحرية والوضع في ليبيا

ناقش وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، مسألة ترسيم المناطق البحرية ذات الاهتمام الحصري بين البلدين والوضع في ليبيا، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية: “إن المحادثة بين البلدين تأتي في إطار الحوار السياسي الثنائي الموحد وبهدف تبادل وجهات النظر حول ليبيا والشرق الأوسط”، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

والثلاثاء الماضي، أكد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، أن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، هو ما يعمل على الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك خلال كلمة «بوقادوم» في افتتاحية اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، حول الوضع في ليبيا، برئاسة الجزائر.

وقال الوزير الجزائري: “إن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في 23 أكتوبر الماضي، بما في ذلك انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب وإنفاذ حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي، والنشر الفعال لقوة وآلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبية، له أهمية قصوى إذا أردنا الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها”.