مباحثات فرنسية إيطالية حول آفاق الاستقرار في ليبيا

استعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي سبل إدارة تدفقات الهجرة وآفاق الاستقرار في ليبيا ووسط إفريقيا، وذلك خلال غداء عمل في بروكسل الثلاثاء قبل انطلاق الجلسة الثانية والأخيرة للقمة الاوروبية الاستثنائية.

وبحسب مذكرة لرئاسة الوزراء الايطالية، ففي الأفق تبني قرارات متعلقة بالهجرة ستُعرض على المجلس الأوروبي المقبل في يونيو حسبما نقلت وكالة آكي.

وتشاطر دراغي وماكرون الحاجة إلى تنسيق وثيق ومستمر بين روما وباريس بهدف القيام بدور أكثر فاعلية للاتحاد الأوروبي في إفريقيا

وتختم القمة الاوروبية أعمالها في وقت لاحق اليوم في جلسة مخصصة لوباء كوفيد-19 وتغير المناخ.