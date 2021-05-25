حملة لإزالة العشوائيات التجارية في حي الأندلس

أطلقت بلدية حي الأندلس بالعاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة العشوائيات التجارية المخالفة من الأرصفة والطرق العامة.

وقال عميد البلدية في بث مباشر نقلته البلدية عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الحملة تستهدف الزوائد التجارية، التي تشوه المنظر الجمالي للبلدية، والمقامة بالمخالفة للقانون، داعيا المواطنين إلى ضرورة التعاون.

– ضبط أغذية منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات في مطعم شهير بحي الأندلس

وتعهد بتنظيم حملة مماثلة لإزالة العشوائيات السكنية، موضحا تكليف لجنة فنية بحصر المساكن العشوائية للتعامل معها من الجهات ذات الاختصاص.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا