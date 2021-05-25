تيار”أبو سهمين”: نثمن مقترحات مرتبات الداخلية والتعليم ونطمح لزيادة أجور الصحة

أصدر تيار يابلادي الذي يترأسه نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني السابق بيانًا حول زيادة المرتبات، مثمنًا المقترحات الأخيرة بزيادة مرتبات قطاعي الداخلية والتعليم لما لدورهما من أهمية في المجتمع وكونهما من أعمدة قيام الدولة ونجاحها.
وأوضح البيان، المنشور عبر الحساب الرسمي لتيار بلادي، على فيسبوك، أن “المعلم الذي يربي ويعد لنا الأجيال القادمة لابد من أن يكون بعيداً عن الضغوطات التي تسببها الالتزامات المادية حتى يستطيع تأدية دوره على أكمل وجه”.
وتابع؛ “ولايخفى كذلك العمل المرهق لرجل الداخلية لكي يحافظ على الأمن والاستقرار داخل البلاد فلابد من أن يكون له المقابل المادي الذي يبعده عن الاحتياج أو الضعف أمام عصابات الابتزاز والرشوة”.
وأردف البيان، “كما ندعو كل الجهات المختصة للإلتفات لمطالب قطاع الصحة بتفعيل أي قانون أو قرار ينص على رفع مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة هذه العناصر التي تعمل ليل نهار في حفظ الأرواح ومداواة الجراح ودائماً ما نجدها في الأزمات تتقدم الصفوف وتقدم التضحيات، وهنا كان لزاماً أن نذكر دورهم اللامع في مكافحة جائحة كورونا ونترحم على شهداء الجيش الأبيض وندعو الله بالشفاء لكل المرضى”.
وأكد البيان أن “قطاع الصحة العام ليخفف عن كاهل المواطن الكثير وإن الأجور الزهيدة للعناصر الطبية والطبية المساعدة تدفع للأسف إلى تدني مستوى الخدمات في القطاع الصحي العام لذا ندعو للنظر وبأهمية لتحسين أجور القطاع الصحي في البلاد”.
وختم البيان، “كما ندعو للاهتمام بباقي شرائح المجتمع في سبيل تحقيق الرفاهية لكل الليبيين لينعموا بخيرات بلادهم التي طالما حرموا منها بسبب الفساد وسوء إدارة موارد البلاد”.
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