وزارة الصحة: مركز بنغازي الطبي يتسلم خزانا لحفظ الأكسجين

أعلنت وزارة الصحة تسلم مركز بنغازي الطبي خزاناً لحفظ غاز الأكسجين الطبي بسعة 20.000 لتر.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن التقارير الواردة من المركز تفيد بازدياد أعداد المرضى المصابين بفيروس كورونا “كوفيد19″، ما أدى إلى زيادة استهلاك الأكسجين السائل بالمركز، وبالأخص برج الأمل وقسم العزل والعنايات، موضحا أنه كان من الضروري زيادة سعة خزانات الأكسجين بالمركز.

وأكدت وزارة الصحة أن المعلومات الواردة من المكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي؛ تفيد بأن المركز منذ تأسيسه يحوي خزانين لحفظ غاز الأكسجين الطبي بسعة إجمالية تصل إلى 22.000 لتر، وأن استهلاك المركز للأكسجين ماقبل جائحة كورونا كان في حدود 1.200 لتر إلى 1.400 لتر يومياً، أما في الوقت الحالي وبعد اجتياح كوفيد 19 وافتتاح برج الأمل وصل الاستهلاك اليومي لمركز بنغازي الطبي من 5.400 إلى 5.500 يومياً، وفي بعض الأيام وصل إلى 6.000 لتر يومياً.