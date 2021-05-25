ليبيا – كشف عضو فريق “معًا نتعافى” للدعم اللوجستي أحمد المريري عن توقف صرف مرتبات الأطقم الطبية والمساعدة بمركز عزل زليتن منذ سبتمبر الماضي.

المريري أوضح في تصريح صحفي لشبكة الرائد الإخبارية اطلعت عليه صحيفة المرصد أن حكومة الوحدة الوطنية وعدت بتوفير المرتبات ولم تفِ بوعودها حتى الآن، مؤكدًا أن مركز عزل زليتن لا يستقبل أي حالات حاليًا من خارج المدينة، لوجود 9 حالات في العناية.

وأشار المريري إلى أن وجبات الفطور والغذاء والعشاء متوقفة عن الطواقم الطبية باستثناء المرضى، لافتًا إلى أن قسم العزل سينتقل إلى المكان الجديد في مستوصف سابق تم تجهيزه عن طريق وزارة الصحة ليكون قسم عزل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية