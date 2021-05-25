“الاقتصاد” تسعى لإدخال البرنامج الوطني للمشروعات في بورصة سوق الأوراق المالية

بحث الفريق المكلف بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال اجتماعه الأول بمقر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، دخول البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة لبورصة سوق الأوراق المالية والمخاطر المتوقّعة.

وتضمن الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، جمال النويصري؛ مناقشة آلية دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة في إطار توجيهات وزير الاقتصاد والتجارة والخارطة الاستثمارية بالوزارة؛ بما يضمن دعم تنفيذ المشروعات الصغرى والمتوسطة بكافة المناطق ويسهم في تحقيق التنمية المكانية والتنوع الاقتصادي.

وشارك في الاجتماع، مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، ومدير إدارة الدراسات، ومدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومدير إدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي بهيئة سوق المال.

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