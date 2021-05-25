مجموعة العمل الاقتصادية الأممية: لا بد من الإسراع في اعتماد ميزانية العام 2021

ليبيا – شدد الرؤساء المشاركون في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية الخاصة بليبيا على أهمية ترابط مسارات الاقتصاد والسياسة والأمن في عملية برلين.

موقف الرؤساء المدعوم من قبل البعثة الأممية جاء وفقًا لبيان صحفي صادر عن البعثة طالعته صحيفة المرصد خلال الاجتماع الذي تم عقده يوم الأحد الماضي، وفيه تم التأكيد على وجوب إحراز التقدم بشكل متوازٍ في جميع المسارات، والإسراع في اعتماد الميزانية الوطنية لعام 2021.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع شهد استعراض المسار الاقتصادي وبحث التعاون بشأن سبل المضي قدمًا فيه، بحضور وفد رفيع المستوى من حكومة الوحدة الوطنية يضم ممثلين عن وزارات الاقتصاد والمالية والتخطيط والخارجية ومكتب رئاسة الوزراء، فيما اتفق الجميع على أهمية الحفاظ على الزخم المتحقق في هذا المسار.

وبحسب البيان يتم ذلك من خلال مواصلة وضع السياسات الحيوية ومواءمتها والمضي قدمًا في توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية، فيما توافق المشاركون في الاجتماع على أن يعقبه مناقشات على المستوى الفني لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن هذه المناقشات ستتم قبل مؤتمر برلين الوزاري الثاني بشأن المؤمل عقده في الـ23 من يونيو المقبل، مع إمكانية عقد اجتماع يحضره الأعضاء شخصيًا للإتفاق على خطة عمل قابلة للتنفيذ.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية