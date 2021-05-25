وزير الداخلية تبحث صعوبات عمل مديرية أمن رأس لانوف

بحث وزير الداخلية عميد خالد مازن مع النائب عن دائرة السدرة عامر عمران مع النائب عن دائرة السدرة ورئيس مجلس الحكماء والشورى ببلدية خليج السدرة عبدالسلام المغربي وعميد بلدية خليج السدرة أحمد الرقيعي المصاعب والمختنقات التي تعاني منها مديرية أمن رأس لانوف وكافة مراكز الشرطة التابعة لها

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين التطرق لعدة نقاط بينها دعم الوزارة ومتابعة مهام كافة الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة والمكلفة بمهامها ضمن النطاق الإداري لبلدية خليج السدرة وذلك بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع ليبيا.