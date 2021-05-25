بواقع 12 مليار بند المرتبات في حكومة الدبيبة يرتفع عن سابقتها دون تضمين زيادة مرتبات قطاعي التعليم والشرطة

أطلعت قناتنا، على نسخة من الميزانية المحددة من قبل المجلس الرئاسي لما يسمى “حكومة الوفاق” لعام 2020 التي كانت نصف ما طلبته حكومة الوحدة الوطنية للعام الحالي.

وجاء الفارق بواقع زيادة 12 مليار دينار فارق في الباب الأول من قانون الميزانية وهو بند المرتبات عن العام الماضي 2020 في مقترح الميزانية المقدمة من الحكومة وبدون إدراج الزيادة المُقررة بالقانون لقطاعي التعليم والشرطة ارتفاع القيمة المخصصة لبند المرتبات من 21 مليار و800 مليون دينار إلى 33 مليار و 332 مليون و606 الف دينار.

ووفقاً للقانون المالي للدولة فإن الباب الأول ليس للمرتبات فقط بل يحتوي ايضاً على تعاقدات فيما يخص القيافة والملابس ومصروفات السفر والإعاشة والصفرجة والنظافة وبدلات أخرى.

وبلغت مرتبات القطاع العام لدولة في عام 2020 للحكومتين المؤقتة والوفاق 21 مليار بينما في المشروع المقدم من حكومة الدبيبة لمجلس النواب وضع بزيادة كبيرة جداً في باب واحد من أبواب الميزانية.