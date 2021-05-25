الفيتوري: على البرلمان تغيير محافظ المركزي لتجنب وقوع المال الليبي في أيدي أمراء الحروب

ليبيا – قال الباحث السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري إن السبب في عدم اعتماد الميزانية بالكامل قد يكون وراءه عدم حسم ملف المناصب السيادية.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الثلاثاء، أضاف أن مجلس النواب لا يثق في أن تصبح هذه الأموال تحت تصرف الصديق الكبير محافظ البنك المركزي، المتورط في شبهات فساد وتخصيص أموال لمرتزقة قاتلوا الشعب الليبي وميليشيات ما تزال تعبث بالمشهد حتى الآن.

واعتبر أنه من حق مجلس النواب أن يدقق في الأموال التي سيتم صرفها في ليبيا، ومن حقه أيضًا وضع الخطط لتجنب وقوع هذه الأموال في أيدي ميليشيات غير نظامية تهدد الشارع الليببي.

وأثنى على قرار النواب تمرير المرتبات حتى لا تتأثر حياة المواطن الليبي من تداعيات بعض القرارت التي قد تكون في شكلها العامة صعبة، ولكن تفاصيلها تأتي في صالح المواطن الليبي.

الفيتوري أوضح أن مجلس النواب من الضروري أن يضغط في ملف المناصب السيادية حتى يضمن كفاءة عمل جميع المؤسسات وتلافي وقوع المال الليبي في إيدي الفئة الفاسدة وأمراء الحروب.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية