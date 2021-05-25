أبو سهمين: نثمن مقترحات مرتبات الداخلية والتعليم ونطمح لزيادة أجور الصحة

أصدر تيار يابلادي الذي يترأسه نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني السابق بيانًا حول زيادة المرتبات، مثمنًا المقترحات الأخيرة بزيادة مرتبات قطاعي الداخلية والتعليم لما لدورهما من أهمية في المجتمع وكونهما من أعمدة قيام الدولة ونجاحها.

وأوضح البيان، المنشور عبر صفحته الرسمية لتيار بلادي، على فيسبوك، أن “المعلم الذي يربي ويعد لنا الأجيال القادمة لابد من أن يكون بعيداً عن الضغوطات التي تسببها الالتزامات المادية حتى يستطيع تأدية دوره على أكمل وجه”.

وتابع؛ “ولايخفى كذلك العمل المرهق لرجل الداخلية لكي يحافظ على الأمن والاستقرار داخل البلاد فلابد من أن يكون له المقابل المادي الذي يبعده عن الاحتياج أو الضعف أمام عصابات الابتزاز والرشوة”.

وأردف البيان، “كما ندعو كل الجهات المختصة للإلتفات لمطالب قطاع الصحة بتفعيل أي قانون أو قرار ينص على رفع مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة هذه العناصر التي تعمل ليل نهار في حفظ الأرواح ومداواة الجراح ودائماً ما نجدها في الأزمات تتقدم الصفوف وتقدم التضحيات، وهنا كان لزاماً أن نذكر دورهم اللامع في مكافحة جائحة كورونا ونترحم على شهداء الجيش الأبيض وندعو الله بالشفاء لكل المرضى”.

وأكد البيان أن “قطاع الصحة العام ليخفف عن كاهل المواطن الكثير وإن الأجور الزهيدة للعناصر الطبية والطبية المساعدة تدفع للأسف إلى تدني مستوى الخدمات في القطاع الصحي العام لذا ندعو للنظر وبأهمية لتحسين أجور القطاع الصحي في البلاد”.

وختم البيان، “كما ندعو للاهتمام بباقي شرائح المجتمع في سبيل تحقيق الرفاهية لكل الليبيين لينعموا بخيرات بلادهم التي طالما حرموا منها بسبب الفساد وسوء إدارة موارد البلاد”.