مستشارو المحكمة العليا للنواب: مقترحاتكم إهدار لاستقلال القضاء وحياده

وجه عددٌ من مستشاري المحكمة العليا وأعضاء جمعيتها العمومية مذكرة عرض، لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وأعضاء مجلس النواب تعليقًا على جلسة أمس الإثنين، فيما يخص نظام عمل المحكمة والشأن الوظيفي لمستشاريها.

وجاء في نص المذكرة، أن المستشارين بينوا أنه “من خلال متابعتنا لجلسة مجلس النواب اليوم 24/5/2021 أثار انتباهنا بعض الملاحظات على ما عرض بالجلسة ويتعلق بنظام عمل المحكمة والشأن الوظيفي لمستشاريها والتي من شأنها النيل من حسن سير العمل بالمحكمة وإهدار لضمانات استقلال القضاء وحياده”.

وتابع؛ “وكذلك مخالفة مقترحات رئيس المحكمة العليا الحالي للمبادئ العامة الحاكمة ومنها الشفافية والأصول المهنية المستقرة على نحو يؤدي بإقرارها من مجلسكم الموقر إلى آثار مباشرة وغير مباشرة تؤثر سلبا على طبيعة العمل وضوابطه المستقرة عدة عقود دون مبرر”.

وأردف نص المذكرة، أنه “وحيث أن مجلسكم الموقر أجل عرض ما انتهت إليه الجمعية العمومية للمحكمة العليا من إختيار مرشح واحد لها ليتولى منصب رئيس المحكمة العليا، وقد راعت الجمعية في عملها سائر الضوابط المستقرة عمليا ومهنيا واحترام مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، في حين أنه استعرض مقترح الرئيس الحالي بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا وعددهم تسعة وثلاثون عضوا ،وكذلك استعرض مقترح تعديل المادة 14 من قانون المحكمة العليا المتعلقة بموضوع التقاعد”.

وواصلت المذكرة موضحة عددًا من الملاحظات؛ “أولا: مقترح تعيين مستشارين بالمحكمة العليا وعددهم تسعة وثلاثون مستشارً، لقد جاء مقترح الرئيس الحالي لاحقا لقرار الجمعية و بعد خسارته ثقة الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ترشحه رئيسا لفترة ثانية”,

ولفتت إلى أن هذا “ما يجعل الترشح مفتقرا للدقة والمصداقية وجاء مشوبا بعدم الشفافية، ونتاج عمل فردي لا يراعي مصلحة المحكمة ،حيث أن المقترح وصل مجلس النواب دون دراية أعضاء الجمعية العمومية ولا حتى اطلاعهم عليه في حين أن الجمعية العمومية قد قررت سابقا وتحت رئاسته أن يكون الترشح بمعرفة الجمعية وعن طريقها ضمانا لحسن الاختيار” .

وبينت المذكرة، أن “توقيت هذا الترشح يلقي بظلال الشك نحو سلامة الإختيار وتوخي الموضوعية والضوابط والمعايير اللازمة لذلك, ولم يتم توضيح الآلية التي تم على أساسها الاختيار ليتمكن السادة النواب من تحري الدقة في التعيين”، مشيرة إلى أن “المقترح خلا من إرفاق السير الذاتية للمترشحين حتى يتمكن صانع القرار من تبيان أسباب قبوله أو رفضه للقرار “.

وأكدت المذكرة أنه ” نما أيضًا إلى علمنا أن بعض المترشحين تجاوز سن التقاعد وتم التمديد له وهو ما لا يجوز معه التعيين كمستشار في المحكمة العليا ،وهناك من المترشحين من سيبلغ سن التقاعد قريبا ويحتاج للتمديد من قبل الجمعية العمومية بمجرد تعيينه”.

وأكملت المذكرة توضيح أن “مقترح الترشيح لا يحمل رقما اشاريا ولم يسجل بسجلات المحكمة مما يجعله عملا فرديا لا يمكن نسبته إلا لشخص الموقع عليه وهو ما يتنافى مع الأصول الإدارية المستقرة والتي ترعاها هذه المحكمة في أحكامها على سائر جهات الإدارة وتخالفها هي اليوم”.

وقال المستشارون في مذكرتهم أن ” أعضاء الجمعية كانوا قد اتفقوا في السابق على ترشيح المميزين من نيابة النقض ضمانا لحسن سير العمل آخذين في الإعتبار الطابع الخاص لعمل المحكمة العليا وها هو يهدر اليوم من خلال الترشيح المعروض، ومن جهة أخري فإن إحتياج المحكمة لا يزيد عن عشرين مستشارا وأقره رئيسها والان يقترح بشكل فردي تسعة وثلاثون مستشارا مما يؤكد عدم سلامة الإختيار وخروجا عن الضوابط الموضوعية بالخصوص”.

وتابعت المذكرة، “وأما فيما يخص المقترح المتعلق بتعديل المادة 14 من قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته فإننا نسجل الملاحظات التالية: 1.مخالفة نص المادة 51/2 بند ب بإعتبار أن البث في هذا التعديل هو إختصاص مانع للجمعية العمومية للمحكمة العليا دون غيرها في حين أن هذا التعديل لم يعرض عليها “.

وأكملت؛ ” 2.لم يراعِ هذا التعديل الأصول المهنية والوظيفية المستقرة حيث جعل سن التقاعد سبعون سنة ميلادية ويحق للمستشار المتقاعد التمديد إلى سن السابعة والسبعين سنة ميلادية وهو ما لا يمكن استيعابه ولم يعمل به في سائر الأنظمة القضائية ولا يمكن له تحقيق أي فائدة تذكر لمصلحة العمل ،فلقد التزمت المحكمة نظاما إداريا بديعا منذ باكورة انشائها يهدف إلى نقل الخبرة إلى الرعيل اللاحق كضمان للاستمرار والعطاء وهو ما يخرقه التعديل المقترح ويفوت الفرصة علي القدرات الشابة ويقتل فيهم الطموح والتنافس الشريف”.

وفي الملاحظة الثالثة أوردت المذكرة؛ ” 3. أن العمل القضائي عموما وقضاء النقض خصوصا يحتاج إلي بذل جهد وعناية كبيرة لا تستقيم مع يهدف إليه هذا التعديل”، لافتة في الملاحظة التالية إلى أن “4.هذا التعديل يمس حقا أساسيا للمستشار العامل برفع سن تقاعده إلى السبعين سنة دون استطلاع رأيه مما يكرس للنيل من الحقوق الوظيفية خدمة لمصلحة البعض ممن له الرغبة في الإستمرار فلا يجوز بحسب الأصل إهدار حق لأجل تحقيق منفعة.

وفي الملاحظة الأخيرة أكدت المذكرة على أن “5. المقترح أعطي للدوائر مجتمعة صلاحية البث في بعض الشئون الوظيفية وهذا ما يؤكد عدم تأسيس التعديل علي أسس فنية بل فيه مخالفة صريحة لما استقر عليه العمل الوظيفي، ذلك أن الدوائر مجتمعة هي دائرة من الدوائر تختص بإزالة التعارض بين أحكام المحكمة العليا الصادرة عن دوائرها ،ولم يعطها المشرع أي اختصاص إداري ولو حتي في التشريعات المقارنة “تونس ،مصر ، الجزائر ، المغرب …إلخ”.

وعقب المستشارون في مذكرتهم، على أن “الدهشة والإستغراب كبير فما هي الحاجة الملحة التي تجعل مجلسكم الموقر يناقش مقترحات تنال من الأصول المستقرة والمباديء الحاكمة، وهو من يرفع لواء الحرص على استقرار السلطة القضائية واحترام الفصل بين السلطات ،فإن من شأن إقرار هذه المقترحات المذكورة أن ينال من حسن سير العدالة وضمان استقلالها وحيادها”.

وفي ختام المذكرة، أوضح مستشارو المحكمة العليا، أنه “نظرا لحرصنا على حسن سير مرفق القضاء والذوذ عنه ليبقى نبراسا وملاذا آمنا لمن يستحق الحماية القضائية لحقه وضمان استمرار المحكمة العليا كصمام أمان لسلامة العمل القضائي فإننا رأينا من واجبنا المهني والوطني ضرورة التنبيه على هذه المحاذير وكلنا ثقة في أن يلقي هذا التوضيح صدى لكم لما سمعناه منكم علي المنابر من إحترام خصوصية السلطة القضائية وضمان استقلالها وهو ما يتعارض مع تم عرضه اليوم من مقترحات”.