المريري: الحكومة لم تف بوعدها بتوفير مرتبات الأطقم الطبية والطبية المساعدة

أكد عضو فريق “معا نتعافى” والدعم اللوجستي أحمد المريري، على إن مرتبات الأطقم الطبية والطبية المساعدة في مركز عزل زليتن متوقفة منذ سبتمبر 2021م.

وذكر في تصريح لشبكة “الرائد” الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين، أن الحكومة وعدت بتوفير مرتبات الأطقم الطبية والطبية المساعدة، ولم تف بوعدها حتى الآن.

وأشار إلى أن مركز عزل زليتن لا يستقبل أي حالات حالياً من خارج المدينة، لافتا إلى أن قسم العزل به حوالي 9 حالات في العناية.

وأفاد بأن وجبات الفطور والغذاء والعشاء متوقفة عن الطواقم الطبية باستثناء المرضى، موضحاً أن قسم العزل سينتقل إلى المكان الجديد في مستوصف سابق تم تجهيزه عن طريق وزارة الصحة ليكون قسم عزل.