انطلاق الفعاليات الرياضية لذوي الإعاقة بمهرجان الكرامة الأول تحت شعار “الكرامة تنتصر”

شارك الاتحاد الفرعي للأشخاص لذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء، في مهرجان الكرامة الاول بالذكرى السابعة لثورة الكرامة تحت شعار “الكرامة تنتصر”.

وانطلقت في الفترة الصباحية مسابقة الميدان المضمار بفئة الإعاقة البصرية في سباق الـ 100 متر المضمار بفئة الإعاقة البصرية والحركية في رمي الرمح ورمي الجلة ورمي القرص وفي نفس التوقيت انطلقت مسابقة كرة السلة على الكراسي المتحركة وعقب مباراة السلة اقيمت مباراة في كرة الطائرة جلوس.

وتم في ختام منافسات المهرجان انطلقت منافسات رفع الأثقال والقوة البدنية بمشاركة عدد 40 رياضي من فئات الإعاقة البصرية والحركية والقدرات الذهنية، وتوزيع الشهادات التقديرية وكذلك مكافأة مالية على جميع المشاركين في غياب تام لجميع الجهات الإعلامية والشخصيات الاعتبارية.