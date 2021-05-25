ماكرون ودراغي يبحثان «الهجرة» والاستقرار في ليبيا

استعرض رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إدارة تدفقات الهجرة وآفاق الاستقرار في ليبيا ووسط إفريقيا.

جاء ذلك خلال غداء عمل في بروكسل، اليوم الثلاثاء قبل انطلاق الجلسة الثانية والاخيرة للقمة الاوروبية الاستثنائية، تحت راية «تعزيز التعاون» بين روما وباريس بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت رئاسة الوزراء الإيطالية: “تشاطر دراغي وماكرون الحاجة إلى تنسيق وثيق ومستمر بين روما وباريس بهدف القيام بدور أكثر فاعلية للاتحاد الأوروبي في أفريقيا، وذلك في سبيل تبني قرارات متعلقة بالهجرة ستُعرض على المجلس الأوروبي المقبل في يونيو”.

وتختم القمة الاوروبية أعمالها في وقت لاحق اليوم في جلسة مخصصة لوباء كوفيد-19 وتغير المناخ.