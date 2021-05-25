سميو: الإقبال على التطعيم ضد فيروس كورونا جيد

أكد مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، أن الإقبال على التطعيم ضد فيروس كورونا جيد، وعدد المستفيدين من اللقاحات 200 ألف تقريبا، مضيفاً: “غياب بعض المسجلين يقابله حضور آخرين من غيرهم”.

سميو، وفي تصريحات صحفية، قال: “ننتظر الإفراج عن لقاح أسترازينيكا الإنجليزي من مركز الرقابة على الأدوية، والحملة الآن تُنفّذ باللقاح الصيني، والكمية المتبقية منه حوالي 100 ألف جرعة، والجرعة الأولى من اللقاح الإنجليزي لا تختلف عن الجرعة الثانية خلافا لبعض اللقاحات الأخرى، وبإمكان الحجاج الحصول على الجرعتين من اللقاح نفسه بالفارق الزمني المحدد”.

وتابع: “عدد الحجاج وفق منشور السعودية لن يتجاوز 165 حاجّا، وننتظر شحنة من لقاح جنسون آند جنسون تقدر بمليون جرعة، وهذه الكميات من اللقاح ستسهم إسهاما كبيرا في رفع المناعة المجتمعية، وقد وصلنا إلى درجة مطمئنة من المناعة المجتمعية، فكثير من الليبيين أصيبوا بالفيروس وتماثلوا للشفاء”.