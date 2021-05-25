وزارة الداخلية تبحث التجهيز للانتخابات

التقى وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة عميد محمود سعيد اليوم الثلاثاء منسق أمن الانتخابات بالمفوضية العليا للانتخابات عقيد علي الصحراوي

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال اللقاء الذي جرى بديوان الوزارة اليوم الثلاثاء بحث الإعدادات والتجهيز للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وكان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح قال إن مستوى الجاهزية لإجراء العملية الانتخابية يصل إلى 70% ويشمل جميع التفاصيل الفنية واللوجستية والكوادر البشرية، فيما تبقى نسبة 30% المتعلقة بالشق القانوني للانتخابات، إلى حين إصدار القانون.