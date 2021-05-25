“الدبيبة” يُتابع سير عمل الشركة الليبية للبريد والاتصالات

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مع أعضاء الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات؛ الصعوبات والمشاكل، التي تعترض سير العمل الشركة.

وتخلل الاجتماع، المُنعقد في ديوان مجلس الوزراء؛ مناقشة ميزانية العام الحالي، إلى جانب طرح الأعضاء بالجمعية العمومية للشركة بعض المبادرات، كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركة القابضة والشركات التابعة لها.

كما ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع أعضاء الجمعية العمومية للشركة؛ ملف تمكين الشباب ودعم السوق المحلي.

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