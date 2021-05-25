ليبيا الان

“الدبيبة” يُتابع سير عمل الشركة الليبية للبريد والاتصالات

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مع أعضاء الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات؛ الصعوبات والمشاكل، التي تعترض سير العمل الشركة.

وتخلل الاجتماع، المُنعقد في ديوان مجلس الوزراء؛ مناقشة ميزانية العام الحالي، إلى جانب طرح الأعضاء بالجمعية العمومية للشركة بعض المبادرات، كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركة القابضة والشركات التابعة لها.

كما ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع أعضاء الجمعية العمومية للشركة؛ ملف تمكين الشباب ودعم السوق المحلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك