مجموع الحالات بمركز عزل الواحات 4 حالات

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بالواحات، دخول حالة جديدة إلى مركز العزل بمستشفى جالو العام،وبذلك يكون مجموع الحالات بمركز العزل 4 حالات، وفقا لبيان اللجنة الأخير رقم 180.

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