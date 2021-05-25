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مجموع الحالات بمركز عزل الواحات 4 حالات

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بالواحات، دخول حالة جديدة إلى مركز العزل بمستشفى جالو العام،وبذلك يكون مجموع الحالات بمركز العزل 4 حالات، وفقا لبيان اللجنة الأخير رقم 180.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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