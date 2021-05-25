شركة الكهرباء: تعرض خط هوائي بمدينة سرت للعبث والتخريب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تعرض مسار الخط الهوائي الظهير / أبوعمود بمدينة سرت للعبث والتخريب.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” قيام مجموعة خارجة عن القانون بالعبث والتخريب على مسار الخط الهوائي الظهير / ابوعمود بمدينة سرت وهو ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين لساعات طويلة، كما ينعكس سلباً على الشركة العامة للكهرباء كونها تتكبد تكاليف وخسائر مادية مضاعفة نتيجة إعادة بناء الخط الذي يحتاج إلى مواد ومعدات وجهود مضاعفة من قبل كوادر فنية متخصصة في أعمال التركيبات .