تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس في القبة

أعلنت إدارة الخدمات الصحية في القبة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، كما تم تسجيل حالتي اشتباه بعد سحب 7 عينات من مركز الرصد في القبة، وعليه دعا المركز المواطنين إلى وجوب تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا