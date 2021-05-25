تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس في القبة

أعلنت إدارة الخدمات الصحية في القبة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، كما تم تسجيل حالتي اشتباه بعد سحب 7 عينات من مركز الرصد في القبة، وعليه دعا المركز المواطنين إلى وجوب تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
شركة الكهرباء: تعرض خط هوائي بمدينة سرت للعبث والتخريب
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
إبراهيم الفيتوري: مجلس النواب لا يثق في وضع “الميزانية” تحت تصرف الصديق الكبير
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مجموع الحالات بمركز عزل الواحات 4 حالات
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
بعيو: هذا ما يجب أن تسأل عنه أيها البرلمان
تم النشر منذُ 23 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك