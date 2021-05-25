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تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس في القبة

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت إدارة الخدمات الصحية في القبة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، كما تم تسجيل حالتي اشتباه بعد سحب 7 عينات من مركز الرصد في القبة، وعليه دعا المركز المواطنين إلى وجوب تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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