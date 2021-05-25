مباحثات ليبية تونسية حول إنشاء وتجهيز المناطق الصناعية

بحث وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد ابوهيسه مع سفير تونس لدى ليبيا الاسعد العجيلي والوفد المرافق له الاستفادة من الخبرات التونسية في إنشاء وتجهيز المناطق الصناعيه وأبدى الوفد التونسي استعداده للتعاون في هذا المجال.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة التنسيق المبدئي بين هيئة المناطق الصناعيه الليبيه ومدير عام الوكالة العقاريه الصناعيه بتونس وأعرب الوفد التونسي عن استعداده للعمل على دراسات الجدوى ووضع تصورات صناعية كاملة والإشراف على الإنجاز في المناطق الصناعية مؤكدا استعداده لزيارتها وتقييمها وتقديم المساندة الفنية.

وأعرب وزير الصناعة عن رغبته في أن تؤدي زيارة الرئيس التونسي هشام المشيشي والوفد المرافق له لليبيا إلى توطيد العلاقات الاقتصاديه بين البلدين وخصوصا في قطاع الصناعه.