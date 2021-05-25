نائب: ميزانية 2021 ‪ الأقل منذ 20 عام لأن هذه الميزانية قيمتها 21 مليار دولار

قال أحد أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الميزانية تعتبر الأقل منذ سنة 2000 لأن هذه الميزانية قيمتها 21 مليار دولار بينما ميزانية زيدان 66 مليار دولار أي أنها الميزانية الأقل منذ 20 عام.
عضو مجلس النواب، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصاديه، أكد أن الميزانية سيتم اعتمادها في الجلسة المزمع عقدها اليوم وربما تكون بتغيير بسيط.
أما بخصوص النقاشات التى دارت فيما سبق قال: إن أغلب النواب معترضين على 4 مليار الطوارئ وأن ميزانية التنمية يلزم تبويبها.
وأضاف قائلاً: تأخر إعتماد الميزانية سببه تقصير أعضاء مجلس النواب حيث أنهم يجتمعون مرك كل شهر.
وأشار إلى أن اجتماعات المجلس من المفترض أن تكون يومية إلى حين تصفيه الحسابات فيما بينهم ومن ثم تصبح أسبوعية وفقاً لقوله.
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