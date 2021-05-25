دومة يستبعد اعتماد الميزانية اليوم

استبعد عضو مجلس النواب محمد دومة، في تصريح خاص لـ218، اليوم الثلاثاء، اعتماد الميزانية في جلسة النواب اليوم.

وأشار دومة إلى أن وزيرا المالية والتخطيط في حكومة الوحدة سيحضران جلسة اليوم لسؤالهما عن مبلغ 20 مليار دينار في الباب الثالث وسبب عدم تبويبه.

ولفت إلى أن المجلس سيعلن اليوم عن اللجنة التي شكلها مجلس النواب إجراء التعديلات على الميزانية.

من جهته، أوضح عضو مجلس النواب مفتاح عطية الشاعري، لـ218 أن الصياغة النهائية لجلسة أمس اعتمدت بند المرتبات “الباب الأول” على أن تتضمن القانون رقم 4 ورقم 6 والمتقاعدين، وإلغاء بند الطوارئ، ودعم مفوضية الانتخابات، واعتماد ميزانية للقوات المسلحة، والإسراع في قانون المرتبات.

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