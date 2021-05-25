مباحثات ليبية أوروبية حول دعم مشروع المسح الوطني للابتكار

بحث وكيل وزارة الصناعة والمعادن مع نائب رئيس البرنامج الاوروبي لدعم القطاع الخاص الليبي سبل الدعم الفني والتشريعي والمالي لانطلاق مشروع المسح الوطني للابتكار في لببيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس بحضور مدير إدارة التخطيط بالوزارة ومقرر اللجنة مناقشة سبل الدعم الفني والتشريعي والمالي لانطلاق مشروع المسح الوطني للابتكار في لببيا، بغية بناء اقتصاد تنافسي متنوع ومتكامل ومستدام قائم على المعرفة والابتكار وزيادة الأعمال وبناء مجتمع المعرفة عبر إعداد استراتيجية ووثيقة المسح للمشروع الوطني للابتكار التي ستتم عبر ثلاث مراحل تتمثل المرحلة الأولى في التوعية الشاملة بالابتكار وتقوم المرحلة الثانية على مسح الابتكار بالمؤسسات الاقتصادية والصناعية وقطاع الخدمات وتتضمن المرحلة الثالثة تنفيذ مشروع نموذجي .