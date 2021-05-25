افحيمة: لم يتم اعتماد الميزانية لأن الحكومة خالفت ملاحظات البرلمان

قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن سبب عدم اعتماد مجلس النواب لمقترح الميزانية العامة كاملة والاكتفاء بالباب الأول يرجع لمخالفة الحكومة للملاحظات التي قدمها مجلس النواب.

افحيمة وفي مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا يتمويل قطري، أوضح أن المجلس اتفق على تشكيل لجنة للنظر في الملاحظات التي قدمها النواب بشأن الميزانية اختصارًا للوقت وعدم إرجاعها للحكومة، مشيرًا إلى أن إقرار قانون الميزانية سيجري عقب تعديل جميع الملاحظات المقدمة، وفق قوله.