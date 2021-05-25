توافق مصري أمريكي على إعادة استقرار ليبيا من خلال الانتخابات

بحث الرئيس المصري في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، آخر المستجدات في ليبيا، وحسب الرئاسة المصرية فقد أبدى الرئيسان توافقهما حول أهمية العمل على استعادة توازن أركان الدولة الليبية واستقرارها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي بنهاية العام الحالي.
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قناة ليبيا
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