خارجية سويسرا: مستعدون لتنفيذ برامج تعنى بالعدالة الانتقالية في ليبيا

أكد مساعد وزير الخارجية السويسري ورئيس قسم حقوق الإنسان السويسري سايمون غايسبولر خلال لقائه وزيرة العدل حليمة إبراهيم استعداد حكومة بلاده تنفيذ برامج تعنى بالعدالة الانتقالية في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل أن المسؤول السويسري أكد خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء استعداد الحكومة السويسرية لتقديم الدعم الفني لإرساء مصالح وطنية وتنفيذ برامج تعنى بالعدالة الانتقالية موضحا أن الهدف من لقائه وزيرة العدل هو دعم الوزارة وفق أولوياتها خاصة المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان بالسجون الرسمية من حيث تقديم الدعم للبعثة الدولة للصليب الأحمر مؤكدا أن التواصل المستمر مع وزارة العدل الليبية سيسهم في خلق تعاون مشترك في عديد المجالات لمعالجة التحديات خلال هذه المرحلة .

وقدمت وزيرة العدل لمحة عن طبيعة عمل الوزارة في مجال المصارحة والمصالحة واختصاصاتها ودور الوزارة في هذا المجال بهدف معالجة التحديات التي شابت المرحلة السابقة من صراعات ونزاعات مسلحة، مؤكدة أن سياسة الوزارة هي احترام حقوق الإنسان وتحقيق مبدأ سيادة القانون وفق المعايير الوطنية والدولية من خلال التعاون الفنى.

واشارت وزيرة العدل لاستعداد الوزارة للتعاون مع البعثة الدولية للصليب الأحمر للعمل على تحسين أوضاع النزلاء داخل المؤسسات من خلال توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والإنسانية وبناءً قدرات العاملين بالمؤسسات.

وتطرق اللقاء للاستعدادات لانعقاد مؤتمر العدالة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة العدل وبمشاركة كافة الجهات الوطنية وبحضور خبراء دوليين .