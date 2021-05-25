النجار: الوضع الوبائي مازال مستقرًا وهادئًا وفي تحسن مستمر

ليبيا – أفاد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار أن أعداد الإصابات بكورونا أخذت تتناقص في الفترة الأخيرة، مقابل سير حملة التطعيمات بوتيرة مرضية، وفق تعبيره.

النجار وفي إحاطة مرئية بثها المكتب الإعلامي لمركز مكافحة الأمراض وفقًا لما نقلته قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن أعداد الإصابات تتناقص يوميًا، مستشهدًا بتسجيل آخر إحصائية للحالات الموجبة نسبة 8% من الحالات المشتبه بها، وهي أقل نسبة مسجلة حتى الآن.

ونوه إلى أن الوضع الوبائي مازال مستقرًا وهادئًا وفي تحسن مستمر، وأن مراكز العزل تعمل بأريحية دون ضغط عليها، وسط ترقب لما يشهده العالم من تفاقم وبائي إلى جانب دول الجوار، ما قد يؤثر على ليبيا.

وذكر النجار أنه “من ضمن التعليلات المتعلقة بهدوء الوضع الوبائي في ليبيا أننا ربما نسير تجاه مناعة القطيع”، لافتًا إلى أن حملة التطعيمات تكاد تصل إلى مائتي ألف مطعم ضد كورونا.

وأكد مدير المركز أن حملة التطعيمات تسير بوتيرة مرضية وممتازة جدًا وفقًا، للإمكانيات المتاحة، ووفقًا لعدد جرعات التطعيم المتوفرة وسوف نسرع الحملة كلما أتيحت لنا إمكانية ذلك ،حسب قوله.

وقال: إن الحملة بدأت التطعيم بستبوتنيك الروسي الذي يتوفر منه 200 ألف جرعة استخدم منها حوالي الثلث، كون هذا التطعيم يحتاج إلى فريزرات درجة حرارتها أقل من 18 لحفظه وتوزيعه، وأنه في بعض البلديات هناك صعوبة إزاء توفير هذه الفريزرات؛ لذلك مايزال استخدامه بطيئًا جدًا.

وذكر أن التطيعم الصيني استهدف المركز به الفئات من الستين إلى السبعين، وأما التطيعم الروسي فاستهدفت به الفئات من الستين فنازلًا، والأسترا زينيكا من السبعين فصاعدًا.

مدير المركز نوه إلى أنه يوم الأربعاء الماضي وصلت شحنة 117 ألف جرعة من تطعيم أسترازينيكا من كوفاكس، وهي تحت إجراءات الإفراج عنها خلال يومين، وأيضًا ستوزع على مراكز التطعيم في جميع أنحاء ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية