ليبيا تسبق فلسطين ومصر بعدد النازحين

كشف مركز رصد النزوح الداخلي التابع لمجلس اللاجئين النرويجي (IDMC) عن عدد النازحين داخليًا في مختلف أنحاء العالم لعام 2020.

وقد وصل عدد النازحين إلى 55 مليونًا، و6.6 مليون منها كانوا في سوريا فقط، وهي أكثر دولة تتضمن عمليات نزوح داخلي بسبب النزاعات المسلحة.

وبحسب مركز رصد النزوح فإن عام 2020 شهد الكثير من عمليات العنف مما أجبر 40.5 مليون شخص إلى نزوج داخل بلدانهم، وهو أعلى رقم تم تسجيله منذ عقدٍ من الزمن ليرفع العدد الإجمالي لهؤلاء النازحين إلى 55 مليونًا.

وعلق رئيس مجلس اللاجئين النرويجي على هذا الأمر قائلًا: “أمر صادم أن هذا العدد الكبير من الناس أجبروا على الفرار من منزله”

أما ما يجعل الأمر أكثر دهشة، هو وجود هذا العدد الكبير من النازحين في عام 2020 على الرغم من القيود الصارمة التي فرضتها معظم دول العالم بسبب كوفيد-19.

وبحسب المرصد فإن عدد النازحين داخليًا في ليبيا وصل إلى 278 ألف نازح خلال العقد الماضي، 39 ألف منهم كانوا خلال عام 2020 فقط.

وتصدرت سوريا العالم عدد نازحين فاق ستة ملايين شخص، وعلى المستوى العربي جاءت اليمن بـ 3.8 مليون نازح وذلك بسبب أعمال العنف المستمرة في البلاد، وثالثًا الصومال 2.9 مليون، ثم السودان 2.7 مليون، وخامسًا العراق 1.2 مليون.

وحلت ليبيا في المركز السادس بـ 278 ألفا، ثم فلسطين بـ131 ألفا، وهنا نحن نتحدث أيضًا عن نزوح بسبب أعمال عسكرية.

وفي المركز الثامن جاءت مصر بـ11 ألفا و600 نازح ومعظمهم من الكوارث الطبيعية لاسيما في مناطق العشوائيات والأرياف.

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