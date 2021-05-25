من اجل الـ24 من ديسمبر ينظم وقفات تطالب بإجراء الانتخابات

نظم حراك من اجل الرابع والعشرين من ديسمبر وقفة تذكيرية امس في كل من مدن بنغازي ومصراتة والعوينات للتأكيد على ضرورة إقامة الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم من أجل الخروج بالوطن من الانقسام السياسي، والعودة إلى الشرعية وصندوق الانتخاب.

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