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انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني العام والجامع الليبي الليبي في عدة مدن

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلقت في عدة مدن ليبية فعاليات المؤتمر الوطني العام والجامع الليبي الليبي، بمشاركة عدة مسؤولين وممثلين عن مدن الغرب والشرق والجنوب، وذلك بهدف التأكيد على ضرورة الوحدة الوطنية بين مختلف المناطق، مجمعين على ضرورة الإصلاح وتوحيد الموقف لتسهيل إجراء الانتخابات القادمة في موعدها المحدد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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