صوت أمريكا: تزايد الضغط الدولي على تركيا لسحب مرتزقتها من ليبيا

سلط موقع «صوت أمريكا» الضوء على أزمة تواجد المرتزقة السوريين التابعين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى تزايد الضغط الدولي على تركيا بسبب وجودها العسكري في ليبيا.

وأضاف الموقع الأمريكي، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، أن تركيا قد نشرت مئات الجنود وآلاف المقاتلين السوريين، دعما لما يسمى “حكومة الوفاق” في معركتها ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقالت آية بورويلة، المحاضرة الزائرة في “أكاديمية الدفاع الوطني اليونانية” أنه مع سريان وقف إطلاق النار والانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر القادم، فإن الضغط يتزايد على جميع القوات الأجنبية للانسحاب.

وأضافت بورويلة، “كان هناك قراران من مجلس الأمن الدولي بالفعل لإزالة كل الوجود الأجنبي من ليبيا، سواء أكان سودانيًا، روسيًا، أو تركياً، لذا نعم، تغيرت الساحة السياسية كثيرًا”.

وتابعت بورويلة، “كان هناك إدراك متزايد بأن تركيا تبني وجودها في البحر المتوسط ​​في ليبيا. لذلك أعتقد أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد استيقظا بشكل فظ على النوايا التركية في ليبيا.”

ويقول المحلل التركي إلهام أوزجيل، الذي يكتب لبوابة الأخبار التركية “دوفار”، إنه من المرجح أن يتعين على أنقرة، على الأقل جزئيًا، الاستجابة للضغوط الدولية.

وأضاف أوزجيل: “ستسحب تركيا بالتأكيد الجهاديين، وهم المقاتلين الذين حملوهم على طول الطريق من سوريا. يمكن لتركيا الاحتفاظ بعدد صغير من ضباط الاتصال هناك، وليس قوة قتالية، وليس قوة تكتيكية. لكن الوجود العسكري التركي هناك، هو ورقة مساومة قوية للغاية بالنسبة لتركيا.”

وذكر تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية العام الماضي، أن تركيا أرسلت آلاف المقاتلين السوريين مدفوعي الأجر إلى ليبيا. وتنفي أنقرة أن يكون لأي مقاتلين سوريين منتشرين في ليبيا صلات بجماعات جهادية.

تسعى تركيا حاليًا إلى تحسين العلاقات مع كل من واشنطن والاتحاد الأوروبي، وترى أنقرة أن التعاون بشأن ليبيا يعد بمثابة وسيلة للضغط.

وقال مستشار الرئيس التركي مسعود كاسين إن الحكومة مستعدة للانسحاب إذا انسحبت جميع القوات الأجنبية. ومع ذلك، يقول إن الجيش التركي يمكن أن يلعب دورًا إقليميًا جديدًا مهمًا في ليبيا.

وأضاف كاسين: “لم تكن تركيا تريد نفوذاً عسكرياً في ليبيا، فنحن لسنا بحاجة إليه. لكن ربما تعمل تركيا والاتحاد الأوروبي معًا. تهدف تركيا إلى دعم أمن حدود الاتحاد الأوروبي. وهذا ليس لتركيا فقط، ولكن حتى لإيطاليا. كما أن مالطا تدعم هذا الوضع.”

وتصر أنقرة على أن قواتها موجودة في ليبيا بدعوة من الحكومة الليبية المعترف بها دوليا. لكن وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش دعت هذا الشهر جميع المقاتلين الأجانب إلى المغادرة، بما في ذلك القوات التركية.

وأقامت تركيا بالفعل قاعدة جوية في ليبيا، وتقول وسائل إعلام تركية إن أنقرة تسعى الآن لبناء قاعدة بحرية.

زأثار الوجود العسكري التركي المتزايد انتقادات شديدة من فرنسا، التي يقول مراقبون إنها تتنافس بشكل متزايد مع تركيا على النفوذ الإقليمي.

ليبيا هي إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يسعون إلى دخول الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، ويقول محللون إن القيادة التركية تتطلع إلى استخدام تعاونها في حماية الحدود لصالحها في أي مفاوضات مستقبلية.