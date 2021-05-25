وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية في زيارة لمدينة سبها

سبها 25 مايو 2021 (وال)- وصلت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية السيدة مبروكة توغي عثمان والوفد المرافق لها صباح اليوم الثلاثاء إلى مطار سبها الدولي.

هذا وكان في استقبال الوزيرة والوفد المرافق لها فور وصولها إلى المطار، عميد بلدية سبها المكلف السيد إبراهيم الشاوش.

وتأتي الزيارة في إطار الوقوف على المشهد الثقافي للمنطقة الجنوبية، وكذلك الالتقاء بالأدباء والمثقفين والكتاب، ومدراء المكاتب الثقافية بالمنطقة. (وال) س خ/ ر ت

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