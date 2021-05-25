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جلسة حوارية حول حقوق الطفل الليبي بمدينة بنغازي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أقامت المنظمة الوطنية لأمازونات ليبيا، جلسة حوارية حول حقوق الطفل الليبي بين التشريع والواقع والمأمول، في مدينة بنغازي، لمناهضة العنف ضد الأطفال وحماية النساء .

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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