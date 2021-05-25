جلسة حوارية حول حقوق الطفل الليبي بمدينة بنغازي

أقامت المنظمة الوطنية لأمازونات ليبيا، جلسة حوارية حول حقوق الطفل الليبي بين التشريع والواقع والمأمول، في مدينة بنغازي، لمناهضة العنف ضد الأطفال وحماية النساء .

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