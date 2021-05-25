اختتام ورشة عمل جهاز الحرس البلدي زليتن حول حماية المستهلك

اختتمت ببلدية زليتن ورشة عمل نظمها فرع جهاز الحرس البلدي بالمدينة بمشاركة عدد من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وأساتذة الجامعة الأسمرية، والتي خلصت إلى عدد من التوصيات التي اتفق عليها الحاضرون فيما يتعلق بحماية المستهلك.

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