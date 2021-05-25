وزارة الداخلية تبحث استحداث الإدارة العامة للدوريات الصحراوية

بحث مدير إدارة التخطيط الأمني عميد جمال صفر مع عدد من الضباط بالمنطقة الجنوبية وفريق التفكير الاستراتيجي بالادارة خطة استحداث الإدارة العامة للدوريات الصحراوية ووضع تصور كامل للقوة العمومية للإدارة، وكذلك تفعيل كافة الفروع التابعه لها في الجنوب والعمل على تسوية أوضاع أعضاء هيئة الشرطة بمناطق الجنوب.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن خطة استحداث الإدارة العامة للدوريات الصحراوية تضمت بشكل مبدئي عدد من النقاط الأمنية والتي بدورها ستعمل على ضبط الأمن داخل النطاق الأمني في الجنوب.

وأكد مدير إدارة التخطيط أنه من المتوقع أن تأخذ هذه الادارة مكانتها ضمن هيكلية الوزارة وأن تباشر عملها الفترة القادمة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الاجتماع يأتي عقب الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية خالد مازن يوم أمس الأثنين بحضور عدد من ضباط الشرطة بالمنطقة الجنوبية والذي تم خلاله مناقشة المشاكل والعراقيل الأمنية التي تواجه مناطق الجنوب كافة .