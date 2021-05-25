ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ زوارة |

25 May, 2021

تم صباح اليوم الثلاثاء 25 مايو الإفراج عن مدير مديرية أمن زوارة العميد عماد مسعود عبزة بناءً على قرار الإفراج الصادر بحقه من قبل النائب العام .

وكان في أستقباله لدى وصوله إلى مدينة زوارة كلاً من عميد بلدية زوارة السيد حافظ بن ساسي وأعضاء المجلس البلدي السيد عصام الهاميسي والسيد أنور أبوالشواشي وضباط وضباط الصف والأفراد وموظفي مديرية أمن زوارة وعدد من الشخصيات العامة بالمدينة .

وكان عميد البلدية قد طالب خلال لقاءه بوكلاء وزارة الداخلية بضرورة تفعيل قرار الإفراج الصادر في حق مدير مديرية أمن زوارة ليساهم ذلك في حلحلة كافة التحديات التي تواجه وتعيق عمل المديرية في تنفيذ مهامها في ضبظ أمن الوطن والمواطن .